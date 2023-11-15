В Вологодской области на дороги, АПК и соцсферу направят дополнительно 18 млрд рублей

Деньги выделят в течение трех лет, в 2024 году на эти цели предоставят 5,2 млрд рублей

ТАСС, 15 ноября. Правительство Вологодской области получит дополнительно 18 млрд рублей из федерального бюджета на предстоящие три года. Эти средства направят на развитие транспортной инфраструктуры, поддержку сельских территорий и АПК, на социальную сферу, сообщила пресс-служба губернатора области.

"В Госдуме Российской Федерации сегодня рассмотрели во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Бюджету Вологодской области дополнительно было распределено в трехлетнем периоде 18,4 млрд рублей, в частности в следующем году - 5,2 млрд рублей", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Глава региона уточнил, что из этих средств 4,8 млрд рублей выделили на развитие дорожного хозяйства с учетом реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Деньги направят на ремонт дорог, развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на сельских территориях, строительство Некрасовского моста в Вологде. На развитие сельских территорий выделят 2,2 млрд рублей. В 2024 году на поддержку фермеров и развития сельской кооперации направят 700 млн рублей.

Существенное дополнительное финансирование запланировано на поддержку социальной сферы. "На модернизацию школьных систем образования на три года добавлено практически 3 млрд рублей, в том числе в 2024 году - 1,2 млрд рублей. На развитие здравоохранения планируется направить 3,8 млрд рублей, из них в следующем году - 1,4 млрд рублей. Будет модернизироваться первичное звено здравоохранения, также средства пойдут на лекарства для граждан, в том числе детей-инвалидов, на авиационное обеспечение медицинской помощи", - процитировала пресс-служба Филимонова.

Предусмотрено увеличение объема федеральной помощи на ежемесячные выплаты за третьего ребенка или последующих детей в сумме 533 млн рублей, а также на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи отдельным категориям граждан - 750 млн рублей. В число дополнительных объемов поддержки на 2024 год включили расходы в 846,6 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения и 470,5 млн рублей - на стимулирование программ развития жилищного строительства.