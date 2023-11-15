15 ноября, 14:28,
обновлено 15 ноября, 14:52

ЦБ решил не продлевать для банков некоторые послабления

Регулятор считает, что кредитные организации финансово устойчивы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк России принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году, указав, что кредитные организации финансово устойчивы. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью. Меры выполнили свою защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками", - сообщил ЦБ.

При этом, как отметил регулятор, продолжится интеграция в регулирование отдельных стратегических решений, которые учитывают влияние блокировки активов, уроки кризиса и текущую национальную специфику.

В частности, решено не продлевать послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, неприменение вычета из капитала, повышенных коэффициентов риска и резервов для сделок по выкупу акций у нерезидентов, которые приняли решение о продаже своего российского бизнеса. Также завершит свое действие до конца года разрешение учитывать прибыль в капитале при выкупе до 31 декабря 2023 года собственных еврооблигаций без их формального аннулирования.

Перестанет действовать мера по отсрочке при формировании резервов по кредитам МСП и физическим лицам (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней), учитывая временное обнуление надбавок к нормативам достаточности капитала и рассрочку по созданию резервов по заблокированным активам.

Продление некоторых мер

При этом до 31 января 2025 года продлена мера по послаблению по оценке рисков заемщиков - военнослужащих и членов их семей, а также субъектов МСП, учредителями которых являются военнослужащие.

До конца 2024 года будет действовать рекомендация реструктурировать кредиты субъектов МСП из регионов со средним уровнем реагирования в целях оказания дополнительной финансовой поддержки субъектам МСП.

Кроме того, до конца следующего года банки смогут не рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам, предоставленным заемщикам, зарегистрированным на новых территориях, и не включать такие кредиты в расчет макропруденциальных лимитов говорится в пресс-релизе регулятора. 

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