15 ноября, 14:39,
обновлено 15 ноября, 15:06

ЦБ продлил до конца 2024 года право банков не раскрывать чувствительную информацию

Банки смогут не раскрывать данные в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк России продлил до конца 2024 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, говорится в пресс-релизе регулятора.

Так, право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию планируется продлить до 31 декабря 2024. Банки смогут не раскрывать данные в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации. Сможет остаться закрытой и часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования, сообщил ЦБ.

Также до 31 декабря 2024 года банки смогут раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных. Аналогичный подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте Банка России отчетности банков, а также информации о выпусках ценных бумаг банков.Тем самым соблюдается баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов, пояснил регулятор. 

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Россия
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