15 ноября, 14:54

Литва расширила запрет на провоз через ее территорию грузов двойного назначения

По мнению экспертов, продукция может использоваться в военном производстве

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Литва расширила список товаров двойного назначения, которые запрещается провозить через ее территорию в третьи страны. Новый порядок утвержден на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

"В список товаров, транзит которых через Литву запрещен, дополнительно включены центры механической обработки, токарные, сверлильные, фрезерные и некоторые другие группы станков, оптические и полупроводниковые носители, гальванические элементы и батареи на основе диоксида марганца, лития, грузовые автотранспортные средства, барометры", - говорится в сообщении.

По мнению литовских экспертов, эта продукция может быть использована в военном производстве. "Такие грузы экспортируются в страны Центральной Азии, откуда переправляются в Россию и Белоруссию", - утверждают в пресс-службе.

В июле Вильнюс ввел ужесточенные правила транзита товаров через РФ и Белоруссию. Правительство установило 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

Среди групп товаров, в отношении которых введен этот порядок, преобладали электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты. Литовские инстанции считают их относящимися к категории двойного назначения. 

Теги:
БелоруссияЛитваРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация