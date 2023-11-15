По мнению экспертов, продукция может использоваться в военном производстве

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Литва расширила список товаров двойного назначения, которые запрещается провозить через ее территорию в третьи страны. Новый порядок утвержден на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

"В список товаров, транзит которых через Литву запрещен, дополнительно включены центры механической обработки, токарные, сверлильные, фрезерные и некоторые другие группы станков, оптические и полупроводниковые носители, гальванические элементы и батареи на основе диоксида марганца, лития, грузовые автотранспортные средства, барометры", - говорится в сообщении.

По мнению литовских экспертов, эта продукция может быть использована в военном производстве. "Такие грузы экспортируются в страны Центральной Азии, откуда переправляются в Россию и Белоруссию", - утверждают в пресс-службе.

В июле Вильнюс ввел ужесточенные правила транзита товаров через РФ и Белоруссию. Правительство установило 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

Среди групп товаров, в отношении которых введен этот порядок, преобладали электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты. Литовские инстанции считают их относящимися к категории двойного назначения.