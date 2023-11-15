15 ноября, 14:50

В Ростовской области планируют перейти на отечественную селекцию в течение двух-трех лет

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского, специалисты уже проводят переоснащение научных центров и закладывают новые семенники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Переход от импортных семян к отечественной селекции должен быть поэтапным, чтобы не нанести урона урожайности, в Ростовской области он намечен на ближайшие два-три года. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Мы считаем два-три года для достижения порога независимости [от импортных семян]. Переходить в один год нежелательно, потому что мы не готовы сегодня обеспечить полную замену того качества и количества семян, чтобы обеспечить площади и не снизить урожайность. Можно провести посевную полностью своими семенами, но мы получим снижение урожайности. Поэтому тут важна поэтапность, чтобы наши научные учреждения, селекционные центры подготовили достаточное количество качественного семенного материала", - сказал Рачаловский.

По словам министра, в регионе проводится переоснащение научных центров, закладываются новые семенники, в том числе 1,6 тыс. га площадей для возделывания семян подсолнечника. Глава регионального Минсельхоза также отметил рост площадей, высеянных отечественными семенами в 2023 году в Ростовской области.

"Если год назад у нас кукуруза высевалась на 44% площадей отечественными семенами, то в текущем году - на 60%, подсолнечник с 16% вырос до 40%. Этот процесс должен дойти до уровня порядка 80% [площадей]. Если мы будем 80% высевать отечественные семенами, наша продовольственная безопасность будет безупречной", - добавил Рачаловский.

В 2023 году аграрии Ростовской области собрали самый большой урожай ранних зерновых за историю региона - более 15 млн тонн. В 2022 году урожай в регионе составил более 14,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Основной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в Ростовской области, традиционно является озимая пшеница. Удельный вес этой культуры в хозяйствах Ростовской области составляет более 50% посевных площадей. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация