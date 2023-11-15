В Ростовской области планируют перейти на отечественную селекцию в течение двух-трех лет

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского, специалисты уже проводят переоснащение научных центров и закладывают новые семенники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Переход от импортных семян к отечественной селекции должен быть поэтапным, чтобы не нанести урона урожайности, в Ростовской области он намечен на ближайшие два-три года. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Мы считаем два-три года для достижения порога независимости [от импортных семян]. Переходить в один год нежелательно, потому что мы не готовы сегодня обеспечить полную замену того качества и количества семян, чтобы обеспечить площади и не снизить урожайность. Можно провести посевную полностью своими семенами, но мы получим снижение урожайности. Поэтому тут важна поэтапность, чтобы наши научные учреждения, селекционные центры подготовили достаточное количество качественного семенного материала", - сказал Рачаловский.

По словам министра, в регионе проводится переоснащение научных центров, закладываются новые семенники, в том числе 1,6 тыс. га площадей для возделывания семян подсолнечника. Глава регионального Минсельхоза также отметил рост площадей, высеянных отечественными семенами в 2023 году в Ростовской области.

"Если год назад у нас кукуруза высевалась на 44% площадей отечественными семенами, то в текущем году - на 60%, подсолнечник с 16% вырос до 40%. Этот процесс должен дойти до уровня порядка 80% [площадей]. Если мы будем 80% высевать отечественные семенами, наша продовольственная безопасность будет безупречной", - добавил Рачаловский.

В 2023 году аграрии Ростовской области собрали самый большой урожай ранних зерновых за историю региона - более 15 млн тонн. В 2022 году урожай в регионе составил более 14,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Основной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в Ростовской области, традиционно является озимая пшеница. Удельный вес этой культуры в хозяйствах Ростовской области составляет более 50% посевных площадей.