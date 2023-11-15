В Петербурге открыли полигон российских IT-вендоров

На площадке представили более 50 продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Демонстрационный полигон российских IT-вендоров открыли в технопарке Санкт-Петербурга. На площадке представлена отечественная высокотехнологичная инновационная продукция - от серверов и коммутаторов до операционных систем, платформ виртуализации и офисных пакетов, передает корреспондент ТАСС.

"Проект "Демонстрационный полигон российских IT-вендоров" направлен на поддержку разработок, формирующих независимость России от зарубежного ПО, он реализуется в рамках концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 года", - сказал директор регионального инжинирингового центра "Сэйфнэт" технопарка Вадим Куракин.

Это первая в России открытая выставочная площадка для наглядной демонстрации возможностей российского инфраструктурного ПО и программно-аппаратных комплексов в сфере информационной безопасности. Как сообщил ТАСС Куракин, на площадке представили более 50 продуктов. "Сейчас у нас 32 вендора. Ежедневно присоединяются новые. И мы планируем расширяться", - сказал он.

В частности, на полигоне представлен тренажер виртуальной реальности. "Эти тренажеры построены на базе виртуальной реальности. Заказчиками этого продукта являются промышленные предприятия для обучения рабочего персонала. Например, на нефтяных вышках, строительных кранах и т. д. Их задача сделать обучение более дешевым и безопасным, а также минимизировать риски. Например, если оператор во время обучения что-то неправильно сделает, то это может привести к серьезной аварии и финансовым потерям. В виртуальной реальности это можно избежать", - рассказал Куракин.

Также на полигоне выставлен программный комплекс "Мобильный криминалист", который позволяет расследовать инциденты в сфере информационной безопасности. Программа используется в правоохранительных органах и отделах информационной безопасности коммерческих организаций. На площадке показали и симулятор для подготовки операторов дронов. Он обладает реалистичной картинкой полета и предназначен для обучения управлению самыми разными моделями БПЛА. Разработчики уверяют, что у него нет мировых аналогов.