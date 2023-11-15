15 ноября, 14:57

В Петербурге открыли полигон российских IT-вендоров

На площадке представили более 50 продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Демонстрационный полигон российских IT-вендоров открыли в технопарке Санкт-Петербурга. На площадке представлена отечественная высокотехнологичная инновационная продукция - от серверов и коммутаторов до операционных систем, платформ виртуализации и офисных пакетов, передает корреспондент ТАСС.

"Проект "Демонстрационный полигон российских IT-вендоров" направлен на поддержку разработок, формирующих независимость России от зарубежного ПО, он реализуется в рамках концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 года", - сказал директор регионального инжинирингового центра "Сэйфнэт" технопарка Вадим Куракин.

Это первая в России открытая выставочная площадка для наглядной демонстрации возможностей российского инфраструктурного ПО и программно-аппаратных комплексов в сфере информационной безопасности. Как сообщил ТАСС Куракин, на площадке представили более 50 продуктов. "Сейчас у нас 32 вендора. Ежедневно присоединяются новые. И мы планируем расширяться", - сказал он.

В частности, на полигоне представлен тренажер виртуальной реальности. "Эти тренажеры построены на базе виртуальной реальности. Заказчиками этого продукта являются промышленные предприятия для обучения рабочего персонала. Например, на нефтяных вышках, строительных кранах и т. д. Их задача сделать обучение более дешевым и безопасным, а также минимизировать риски. Например, если оператор во время обучения что-то неправильно сделает, то это может привести к серьезной аварии и финансовым потерям. В виртуальной реальности это можно избежать", - рассказал Куракин. 

Также на полигоне выставлен программный комплекс "Мобильный криминалист", который позволяет расследовать инциденты в сфере информационной безопасности. Программа используется в правоохранительных органах и отделах информационной безопасности коммерческих организаций. На площадке показали и симулятор для подготовки операторов дронов. Он обладает реалистичной картинкой полета и предназначен для обучения управлению самыми разными моделями БПЛА. Разработчики уверяют, что у него нет мировых аналогов. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация