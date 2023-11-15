15 ноября, 15:48

"Россети" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

Компании группы "Россети" провели ремонтные работы, подготовили персонал и сформировали аварийные запасы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Все компании группы "Россети" прошли подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в соответствии с графиками, сообщил генеральный директор электросетевого холдинга Андрей Рюмин в ходе всероссийского совещания об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Он напомнил, что объем финансирования ремонтной программы в 2023 году превысил 91 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше уровня прошлого года. В физическом выражении показатели также выросли по ключевым позициям.

"Основная задача выполнена: компании группы "Россети" реализовали в срок все мероприятия к осенне-зимнему периоду. Проведены ремонтные работы, подготовлен персонал, сформированы аварийные запасы. На особом контроле остается ситуация в новых субъектах РФ, где с 2023 года "Россети" приступили к эксплуатации объектов магистрального сетевого комплекса", - отметил Рюмин.

Всего по стране энергетики группы отремонтировали 14,4 тыс. силовых трансформаторов 110 кВ и выше, 78,3 тыс. коммутационных аппаратов 6 кВ и выше, расчистили более 165 тыс. га трасс линий электропередачи, уточняется в сообщении компании по итогам совещания. Сформировано порядка 10 тыс. бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах - 49 тыс. специалистов и почти 24 тыс. единиц спецтехники. Подготовлено 6,9 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью около 600 МВт.

В ходе совещания рассматривались также другие вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, касающиеся реализации инвестиционной программы. По словам Рюмина, до конца года "Россети" планируют крупные запуски, связанные с развитием Восточного полигона железных дорог, электроснабжением промышленных производств, включая Ковыктинское и Чаяндинское газовые месторождения. Кроме того, завершится реконструкция центров питания в Москве, Санкт-Петербурге и Сочинском энергоузле.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие. 

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