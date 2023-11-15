ЕК предложила в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 граждан и юрлиц РФ

Санкции, в частности, предлагается ввести в отношении людей, проводивших выборы в новых регионах России

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила ввести санкции против 120 физических и юридических лиц России в рамках 12-го пакета антироссийских ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В нем подтверждается, что проект 12-го пакета санкций ЕС "передан на рассмотрение Совету ЕС минувшей ночью". "Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС [Жозеп Боррель] совместно с Еврокомиссией предлагают включить в санкционный список 120 дополнительных физических юридических лиц за их роль в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении. Санкции, в частности, предлагается ввести в отношении людей, проводивших выборы в новых регионах России, лиц и компаний, связанных с армией, цифровым сектором и ВПК.

Проект также включает предложение "принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, чтобы противодействовать обходу санкций", - говорится в заявлении.

В новость была внесена правка (18:07 мск) - исправлен заголовок, верно - против 120 граждан и компаний РФ.