15 ноября, 15:27
Палестино-израильский конфликт

Tez Tour сообщил, что вынужденно прекращает чартеры в Египет с 26 ноября

В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Туроператор Tez Tour вынужденно прекращает полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Компания Tez Tour сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года. <…> Компания приняла соответствующее решение об оптимизации блоков чартерной полетной программы по египетскому направлению на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. Туроператор, как и ранее, предлагает туры с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием", - говорится в сообщении.

В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций. Так как ситуация продолжает стремительно развиваться, ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате только фактически заселяющихся бронирований и поиск путей выхода из сложившейся ситуации. В свою очередь, Tez Tour продолжает размещать своих клиентов в отелях, гарантирующих оперативное решение возникающих ситуаций и проблем, отметили в компании.

"Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев. На сегодняшний день на рынке складывается сложная для участников ситуация, на которую воздействует множество основных и сопутствующих факторов", - подчеркнули в Tez Tour.

За все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее будет осуществлен возврат денежных средств. Клиенты также могут перебронировать поездку на любое другое доступное направление по действующим ценам. "Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению", - резюмировали в компании. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация