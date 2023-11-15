Tez Tour сообщил, что вынужденно прекращает чартеры в Египет с 26 ноября

В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Туроператор Tez Tour вынужденно прекращает полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания Tez Tour сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года. <…> Компания приняла соответствующее решение об оптимизации блоков чартерной полетной программы по египетскому направлению на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. Туроператор, как и ранее, предлагает туры с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием", - говорится в сообщении.

В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций. Так как ситуация продолжает стремительно развиваться, ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате только фактически заселяющихся бронирований и поиск путей выхода из сложившейся ситуации. В свою очередь, Tez Tour продолжает размещать своих клиентов в отелях, гарантирующих оперативное решение возникающих ситуаций и проблем, отметили в компании.

"Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев. На сегодняшний день на рынке складывается сложная для участников ситуация, на которую воздействует множество основных и сопутствующих факторов", - подчеркнули в Tez Tour.

За все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее будет осуществлен возврат денежных средств. Клиенты также могут перебронировать поездку на любое другое доступное направление по действующим ценам. "Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению", - резюмировали в компании.