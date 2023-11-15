15 ноября, 16:20

Вопрос переподключения РСХБ к SWIFT находится на стадии переговоров

Как сообщил первый зампредседателя правления банка Кирилл Лёвин, подключение европейской "дочки" Россельхозбанка к SWIFT не имеет смысла

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вопрос подключения европейской "дочки" Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT бесперспективен и не имеет смысла, но переподключение самого банка к SWIFT на данный момент находится на стадии переговоров. Об этом в ходе телефонной конференции с журналистами сообщил первый зампредседателя правления РСХБ Кирилл Лёвин.

"Подключение европейской "дочки" банка к SWIFT ничем не помогает в расчетах за российскую агропродукцию и удобрения. Наши коллеги и контрагенты из ООН согласились с этим, что этот вариант не имеет какого-то смысла и перспективы. А вот переподключение РСХБ к SWIFT пока находится на стадии переговоров", - сказал он.

В июле этого года газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Брюсселе якобы изучают возможности подключения к SWIFT для специально созданного филиала Россельхозбанка. В РСХБ эту информацию опровергли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отмечала, что подключение "дочки" РСХБ к SWIFT является "заведомо непроходным". Переподключение РСХБ к SWIFT - одно из требований России в рамках "зерновой" сделки.

3 июня 2022 года Cовет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против России, включающий отключение от SWIFT большинства российских банков. РСХБ не находится под санкциями ЕС и США, однако также был отключен от SWIFT.

РСХБ - один из крупнейших банков России, в государственной собственности находится 100% акций. Он создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. 

Теги:
Россия
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