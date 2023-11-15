15 ноября, 15:45

Бизнес считает логичным расширение обязательной маркировки в легкой промышленности

Сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова отметила, что после введения обязательной маркировки обувной и текстильной продукции на рынке легпрома появилась тенденция к обелению рынка

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расширение списка товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, является логичным шагом в дальнейшем обелении российского рынка и борьбе с фальсификатом, считают опрошенные ТАСС представители профильных ассоциаций и компаний.

"В ассортименте многих компаний присутствуют товары легкой промышленности, как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Участники оборота товаров выступают за расширение, чтобы работать по единым правилам. <...> После введения обязательной маркировки обувной и текстильной продукции на рынке легпрома появилась тенденция к обелению рынка", - отметила сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.

Логичным считают расширение перечня товаров для обязательной маркировки также в одном из крупнейших интернет-ретейлеров Lamoda и компании "Техноавиа", которая занимается производством спецодежды и обуви. По словам заместителя коммерческого директора "Техноавиа" Натальи Шуляк, эта мера поможет исключить из оборота спецодежду неизвестного происхождения, которая не гарантирует защиту от опасных и вредных производственных факторов.

Президент "Российского пушно-мехового союза" Сергей Столбов в беседе с ТАСС приветствовал распространение обязательной маркировки на изделия из искусственного меха. Он отметил, что эти меры будут способствовать противодействию незаконному обороту продукции из меха.

С 1 апреля 2024 года обязательной маркировке будут подлежать, в частности, верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки и некоторые другие изделия. 

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Россия
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