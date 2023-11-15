15 ноября, 16:51

Эксперт: в России нужно повышать информированность МСП о мерах господдержки

Как заявила гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "Забизнес.РФ" Элина Сидоренко, предприниматель должен пошагово знать, куда обращаться

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Информирование представителей сферы МСП в России о существующих мерах господдержки не всегда достаточно, его уровень необходимо повышать. Об этом сообщила журналистам гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "Забизнес.РФ" Элина Сидоренко.

15 ноября АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" проводит в Астрахани всероссийскую конференцию для предпринимателей "Забизнес: рейтинг регионов. Астраханская область". Мероприятие направлено на укрепление взаимодействия с правоохранительными органами, институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями региона, а также на повышение уровня доверия бизнеса к власти и общественным организациям.

"К сожалению, нам приходится констатировать, что в целом по России предприниматели, увы, не всегда осведомлены о том, какие меры поддержки и меры защиты предоставляет им государство на бесплатной основе. Сегодня, помимо обсуждения глобальных вопросов по поддержке и защите бизнеса, мы касались и проблем оптимизации самого механизма защиты. Предприниматель должен пошагово знать, куда обращаться, как сейчас модно говорить - должен быть выстроен клиентский путь", - сказала Сидоренко.

По данным властей Астраханской области, в регионе зарегистрированы около 30 тыс. субъектов МСП, предприниматели обеспечивают работой свыше 120 тыс. жителей региона, или четверть от всех занятых в области. "В Астраханской области, где высок уровень малого предпринимательства, власти действительно предметно, на конкретных примерах знают о насущных проблемах бизнеса. <...> Сегодня в регионе предпринимаются огромные усилия, чтобы максимально решить проблемы, которые стоят перед бизнесом", - добавила Сидоренко.

Электронный ресурс "Забизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин. 

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