МИД РФ: вступление Украины в ЕС осложнит ситуацию в европейском аграрном секторе

По словам Марии Захаровой, присоединение к Евросоюзу любой крупной аграрной страны привело бы к необходимости системного реформирования общей сельскохозяйственной политики объединения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сельское хозяйство Европейского союза столкнется с серьезными проблемами в случае вступления Украины в ЕС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Присоединение к Евросоюзу любой крупной аграрной страны, какой, в частности, является Украина, привело бы к необходимости системного реформирования общей сельскохозяйственной политики ЕС и, конечно, перераспределения и сокращения выделяемых в ее рамках отдельным странам дотаций и средств из европейских структурных фондов, - отметила она. - Это очевидно. На этом, собственно говоря, основана политика Евросоюза".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что "сельское хозяйство традиционно крайне чувствительная для стран - членов ЕС сфера как в отношениях друг с другом, так и на внутриполитическом уровне с учетом того, что фермеры во многих государствах ЕС представляют собой не просто существенную часть электората, но и партийные образования, и общественные движения".

"Кроме того, надо понимать, что речь идет о более чем значительных суммах, - продолжила дипломат. - На реализацию еэсовской общей сельскохозяйственной политики традиционно приходится порядка трети совокупных расходных обязательств бюджета ЕС. В проекте предварительно согласованного бюджета на 2024 год эта цифра составляет практически €54 млрд. Понятно, что желания поступаться интересами своих аграриев и делиться весомой долей такого финансового пирога у европейских столиц нет сейчас и не будет в будущем".

Захарова напомнила в этой связи о серьезных протестах, которые вызвало затоваривание рынков восточноевропейских стран - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии - дешевым и подчас некачественным агротоваром с территории Украины. "Это вынудило местные власти закрыть свои рынки для украинской продукции, - констатировала она. - Пресловутая еэсовская солидарность дала трещину, и все это результат политически мотивированного решения Евросоюза лишь приоткрыть свои рынки для украинского продовольствия".

"В случае же эвентуального полноформатного членства Киева в ЕС проблемы в еэсовском агросекторе были бы совсем другого масштаба, - резюмировала спикер МИД РФ. - От снижения качества реализуемой в ЕС продовольственной продукции в целом и размывания еэсовских норм в сфере продовольственной безопасности и экологичности сельского хозяйства до оттока на Украину вложений крупнейших международных инвесторов из-за существенной разницы в размерах оплаты труда - вот границы или схематические контуры возможных проблем".