Сроки и стоимость ВСМ Москва - Санкт-Петербург будут понятны в начале 2024 года

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сейчас выбирается трассировка и изучается финансовая сторона проекта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сроки, стоимость и этапы строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург могут быть определены в начале 2024 года, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, пока определенности по старту строительства нет, выбирается трассировка и изучается финансовая сторона проекта.

"Но и при сегодняшней ставке банковской конечно пока рано об этом говорить. Я знаю, что коллеги из РЖД не останавливаются: они занимаются подготовительными работами, проектом планировки, <…> разработкой скоростного поезда, который будет работать на этой линии. Поэтому я считаю, что, наверное, в начале следующего года уже будет больше определенности по срокам, стоимости и этапам реализации этого проекта", - рассказал вице-премьер журналистам на форуме "Транспорт России".

В ходе форума заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что для финансирования проекта рассматривается в том числе привлечение до 580 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.