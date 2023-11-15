15 ноября, 16:18,
обновлено 15 ноября, 16:20

Сроки и стоимость ВСМ Москва - Санкт-Петербург будут понятны в начале 2024 года

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сейчас выбирается трассировка и изучается финансовая сторона проекта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сроки, стоимость и этапы строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург могут быть определены в начале 2024 года, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, пока определенности по старту строительства нет, выбирается трассировка и изучается финансовая сторона проекта.

"Но и при сегодняшней ставке банковской конечно пока рано об этом говорить. Я знаю, что коллеги из РЖД не останавливаются: они занимаются подготовительными работами, проектом планировки, <…> разработкой скоростного поезда, который будет работать на этой линии. Поэтому я считаю, что, наверное, в начале следующего года уже будет больше определенности по срокам, стоимости и этапам реализации этого проекта", - рассказал вице-премьер журналистам на форуме "Транспорт России".

В ходе форума заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что для финансирования проекта рассматривается в том числе привлечение до 580 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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