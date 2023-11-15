Куриные яйца в РФ за неделю подорожали на 3,4%

По данным Росстата, огурцы подорожали на 9,1%, а стоимость сахара снизилась на 0,5%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Куриные яйца в России с 8 по 13 ноября 2023 года подорожали на 3,4%, огурцы - на 9,1% по сравнению с неделей ранее, в то же время стоимость сахара снизилась на 0,5%, картофеля - на 0,6%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на яйца куриные - на 3,4%, сосиски, сардельки и масло сливочное - на 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые, творог, смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную и крупу гречневую - на 0,4%, мясо кур, молоко стерилизованное, хлеб, рис и пшено - на 0,3%, баранину, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания, печенье, соль поваренную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, маргарин, масло подсолнечное, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сахар-песок и консервы мясные для детского питания - на 0,5%, вермишель и водку - на 0,2%, говядину - на 0,1%.

В среднем увеличение цен на плодоовощную продукцию составило 2,6%. В том числе подорожали огурцы - на 9,1%, помидоры - на 5,7%, капуста белокочанная - на 1,1%, бананы - на 1%, лук репчатый - на 0,7%, яблоки - на 0,4%. В то же время цены на картофель снизились на 0,6%, морковь подешевела на 0,5%.