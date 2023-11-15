Для ВСМ Москва - Санкт-Петербург рассматривают привлечение до 580 млрд рублей из ФНБ

Заместитель министра транспорта Валентин Иванов сообщил, что в рассмотрении участвуют несколько банков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Привлечение до 580 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) рассматривается для финансирования проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.

"У нас там вариантная история. Рассматриваем варианты и с привлечением Фонда национального благосостояния, и без ФНБ. <...> От нуля до 580 млрд [рублей]", - сказал он.

Иванов пояснил, что в рассмотрении участвует несколько банков. "Но это (какие банки принимают участие - прим. ТАСС) будет определяться уже на стадии заключения концессии", - сказал замминистра транспорта.