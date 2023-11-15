15 ноября, 16:02

Инфляция в РФ с 8 по 13 ноября замедлилась до 0,23%

По данным Росстата, с 31 октября по 7 ноября в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,42%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 8 по 13 ноября 2023 года составила 0,23%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 31 октября по 7 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,42%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,6%, с начала года - на 6,1%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 13 ноября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,26%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 3,4%, сосиски, сардельки и сливочное масло - на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку и гречневую крупу - на 0,4%, мясо кур, стерилизованное молоко , хлеб, рис и пшено - на 0,3%, баранину, вареные колбасы , мороженую рыбу, пастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры , овощные консервы для детского питания, печенье, поваренную соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, маргарин, подсолнечное масло, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай - на 0,1%

В то же время цены на сахар-песок и мясные консервы для детского питания снизились на 0,5%, вермишель и водку - на 0,2%, говядину - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 0,5%, эргоферон - на 0,3%, нимесулид - на 0,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный), аллохол, корвалол, левомеколь и ренгалин - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных - на 0,5%, стиральные порошки - на 0,3%, туалетное и хозяйственное мыло, щетки и зубные пасты - на 0,1%. Цены на детские подгузники и туалетную бумагу снизились на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы и женские колготки - на 0,5%, отечественные легковые автомобили, телевизоры, майки, мужские футболки - на 0,4%, шампуни - на 0,3%, обрезные доски, сигареты с фильтром и мужские носки - на 0,1%. Цены на смартфоны снизились на 0,5%, кроссовки для взрослых - на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, спортивные костюмы, джинсы и кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, стоимость дизельного топлива не изменилась.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 3,8%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,2%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 0,2%, проживания в гостиницах 2-3 звезд - на 0,1%. Стоимость проживания в гостиницах 1 звезды и мотелях снизилась на 0,4%, гостиницах 4-5 звезд, а также путевок в санатории - на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали: модельная стрижка в женском и мужском залах - на 0,1%. 

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