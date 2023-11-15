15 ноября, 16:02

Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Росстат ранее подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9% в годовом выражении

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России в III квартале 2023 года, по предварительной оценке, составил 5,5%, следует из данных Росстата.

При расчете динамики ВВП использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности: оптовый товарооборот - на 22,9%, розничный товарооборот - на 11,3%, обрабатывающие производства - на 10,2%, строительство - на 8%, пассажирооборот - на 6,3%, сельское хозяйство - на 4%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 3,4%.

Ранее Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9% в годовом выражении. Относительно I квартала 2023 года ВВП вырос на 8,6%. Объем ВВП России за II квартал 2023 года составил 39 трлн 392,4 млрд рублей, согласно первой оценке Росстата. 

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