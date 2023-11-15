В ОЭЗ "Моглино" под Псковом намерены построить завод по производству электробусов

Объем инвестиций в создание предприятия составит 1,6 млрд рублей

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Инвестор планирует открыть на территории особой экономической зоны "Моглино" в Псковской области завод по производству электробусов, которые будут собираться на основе отечественных комплектующих и в перспективе смогут заместить импортные аналоги, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино" одобрил к реализации строительство завода по производству электробусов. Выпуск транспорта будет налажен по большей части на основе российского сырья и комплектующих. Инвестор познакомил с планами развития производства отечественных компонентов, которые позволят заместить иностранные аналоги. После выхода на полную мощность объем производства планируется довести до 360 автобусов в год", - отмечается в сообщении.

На реализацию проекта направят около 1,6 млрд рублей. Пассажирский транспорт планируется выпускать с электродвигателями псковского завода ПЭМЗ. "В целом на производстве планируется открыть около 400 новых рабочих мест. Отдельное внимание уделено именно вопросам подготовки квалифицированных кадров. Михаил Ведерников поручил своему заместителю Нинель Салагаевой на определенном этапе реализации проекта подключить к работе Псковский государственный университет и службу занятости", - говорится в сообщении.

Еще один проект, который получил поддержку на наблюдательном совете, предполагает создание производства специй и пряностей. "Запланированный общий объем инвестиций - 120 млн рублей. После выхода на полную производственную мощность предполагается ежегодный выпуск 350 тонн продукции. Она будет поставляться исключительно отечественным потребителям, в их числе - производители продуктов питания, приправ и кулинарных добавок", - отмечается в сообщении.