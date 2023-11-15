Россия может начать экспорт оборудования для СПГ-заправок после 2030 года

Однако сначала стране требуется наполнить свой внутренний рынок, заявил гендиректор Shelf

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия имеет большой потенциал в области экспорта оборудования для реализации газомоторного топлива: как СПГ (сжиженный газ), так и КПГ (сжатый газ). Однако сначала стране требуется наполнить свой внутренний рынок, а затем уже перейти к поставкам в другие страны, сказал ТАСС генеральный директор компании Shelf, ведущего российского производителя оборудования для газовых заправочных станций, Тимур Кечиян.

"Технологию мы уже создали. На первых объектах их опробовали. Теперь нужно удовлетворить внутренний спрос прежде чем рваться зарубеж. Но я не отказываюсь от зарубежных рынков, мы будем в этом направлении двигаться", - сказал он.

"Я думаю, что ориентировочно в 2030 году мы уже будем на хорошем уровне (для начала экспорта), но не раньше. [Это при условии], если все будет нормально и каждый год будет запускаться по 10 малотоннажных СПГ-заводов", - добавил он.

Кечиян заметил, что России потребуется построить как минимум 300 КриоАЗС (сейчас их около 30 штук) и 70 малотоннажных СПГ-заводов. После этого компания будет более пристально изучать выход на зарубежные рынки.

Он отметил, что сейчас нет необходимости в стимулах для его компании со стороны правительства, так как бизнес производства оборудования для СПГ- и КПГ-заправок генерирует достаточно прибыли.

"Нам действительно выгодно выходить на внешние рынки, в том числе у нас ведутся переговоры с Египтом, Пакистаном, Индией, вполне возможно, что в ближайшее время мы отправим комплексы за рубеж", - сказал Кечиян.

По его словам, импортная составляющая в общей стоимости производимого компанией оборудования составляет всего около 1-3%, закупаются эти комплектующие в дружественных странах. "Из-за того, что мы сами производим все оборудование, то мы легко конкурируем по качеству и цене с теми же китайцами. Мы сравнивали цены по СПГ-оборудованию, мы понимаем, что мы можем предложить более низкие цены по ряду позиций", - добавил эксперт.

О состоянии рынка

Кечиян отметил, что в настоящий момент рынок замоторного топлива развивается по двум направлениям: в сторону СПГ (сжиженный природный газ) и КПГ (компримированный природный газ). Shelf занимается и тем и другим направлением.

По его словам, более молодой рынок СПГ в России сейчас постепенно догоняет КПГ по степени развитости. Чтобы дойти до уровня рынка КПГ, сжиженному природному газу потребуется 4-5 лет, затем по объемам он может и перегнать своего конкурента.

"Но я думаю, что эти виды топлива будут дополнять друг друга, так как они расчитаны на разных потребителей", - подчеркнул он.

О производственных планах компании

Кечиян уточнил, что в настоящий момент мощности компании загружены заказами. В этом году на оборудовании Shelf будет запущено более 50 КПГ-станций из около 80 по стране. То есть компания занимает более 50% рынка.

"По СПГ мы отгрузили первые две станции в Сибири, закончили строить СПГ-завод в Ростовской области, до конца года отгрузим еще три комплекса КриоАЗС. В следующем году мы произведем 5-8 малотоннажных СПГ-заводов и около 20 КриоАЗС", - добавил эксперт .

В следующем году компания может занять долю в 50% и по КриоАЗС на рынке России

По словам Кечияна, компания продает оборудование для АГНКС, как для независимого рынка (их доля в портфеле компании составляет порядка 70%), так и для крупных компаний, например для "Газпром газомоторного топлива" и структур "Татнефти".