На Ставрополье планируют увеличить валовое производство в животноводстве на 25%

В среднесрочной перспективе - с 2023 по 2025 год - в крае планируется реализовать шесть инвестиционных проектов в молочном скотоводстве

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Валовое производство в животноводстве на Ставрополье к 2025 году планируется увеличить на 9%, а к 2030 году - на 25% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В соответствии с прогнозом валовое производство в животноводстве к 2025 году должно вырасти на 9%, а к 2030 году - на 25% к уровню 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднесрочной перспективе - с 2023 по 2025 год - в крае планируется реализовать шесть инвестиционных проектов в молочном скотоводстве. Их реализация позволит увеличить поголовье и валовой объем производства молока. В том числе к 2025 году планируется увеличить количество племенных хозяйств. Благодаря реализации инвестпроектов ожидается прирост производства мяса баранины и птицы.

По данным пресс-службы, по итогам девяти месяцев 2023 года наблюдается увеличение производства продукции животноводства. Выросло производство мяса говядины, баранины и птицы. Валовой надой молока на 5,7% превысил аналогичный период прошлого года. Положительная динамика отмечается и в производстве яиц - произведено более 698 млн штук с ростом 11,6%.

"Увеличению количественных показателей в животноводстве способствует рост государственной поддержки. В текущем году ее объем составил 790 млн рублей, что на более чем 100 млн рублей больше прошлогодней суммы. В частности, дополнительные средства были направлены на субсидии на производство говядины и приобретение племенного молодняка", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что одним из эффективных механизмов развития отрасли стало льготное кредитование. За последние три года только льготных кредитов в молочное скотоводство было вложено более 3 млрд рублей.