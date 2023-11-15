В МЭР сообщили, что годовая инфляция в РФ с 8 по 13 ноября ускорилась до 7,16%

Неделей ранее она составляла 6,99%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 8 по 13 ноября ускорилась до 7,16% с 6,99% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленным Минэкономразвития России.

"За период с 8 по 13 ноября 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,23%. Год к году рост цен составил 7,16%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились (0,42%) за счет замедления роста цен на продукты питания без учета плодоовощной продукции до 0,22%. На плодоовощную продукцию темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (2,61%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен также замедлился до 0,07% на фоне снижения темпов роста цен на легковые автомобили. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,21% за счет возобновления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.