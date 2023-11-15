В АТОР заявили, что туроператоры не планируют прекращать чартеры в Египет

Tez Tour ранее сообщил, что вынужденно прекращает полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Туроператоры не планируют прекращать чартерные программы в Египет, как это ранее сделал Tez Tour. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"По моей информации, нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Решение Tez Tour преждевременно прекратить полетную программу в Египет на блоках чартерных рейсов логично и в первую очередь связано с экономической нецелесообразностью, отметил эксперт.

"Безусловно, сам фактор обострения ситуации на Ближнем Востоке сказался, но сказать, что это стало первопричиной, наверное, нельзя. Это именно то, что стоимость блочной перевозки на Red Wings в совокупности с рисками, которые на себя взял туроператор, он посчитал чрезмерными и принял абсолютно здравое и правильное решение прекратить программу до того, как она нанесет существенный финансовый ущерб", - объяснил он.

Ранее туроператор Tez Tour сообщил, что вынужденно прекращает полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе.