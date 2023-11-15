15 ноября, 16:27

В Тамбовской области в 2024 году намерены создать образовательно-производственный кластер

По данным пресс-службы правительства региона, он объединит 11 образовательных организаций и 3 предприятия

ТАСС, 15 ноября. Образовательно-производственный кластер "Индустрия 68" начнет работать в Тамбовской области в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По федеральному проекту "Профессионалитет" в 2024 году в Приборостроительном колледже Тамбовской области начнет работать образовательно-производственный кластер "Индустрия 68" в отрасли "Машиностроение". Кластер представляет собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. В него вошли 11 профессиональных образовательных организаций региона и теперь уже 3 предприятия-партнера - заводы "Электроприбор", "Пигмент", "Милорем", - говорится в сообщении.

На создание кластера Тамбовская область из федерального бюджета получила 100 млн рублей, работодатели добавят 11 млн, а из областного бюджета планируется выделить еще около 9 млн. Средства пойдут на модернизацию колледжей, входящих в состав кластера в отрасли машиностроения. В учебных заведениях оборудуют специальные зоны по различным видам работ, оснащенные современным оборудованием.

"Сегодня система среднего профессионального образования области динамично развивается. В 2023 году Тамбовская область стала участником федерального проекта "Профессионалитет" по трем отраслям: туризм и сфера услуг, сельское хозяйство, машиностроение. А значит, обучение в наших колледжах и техникумах станет еще престижнее, а специалисты - еще более востребованы на рынке труда", - приводятся слова губернатора Тамбовской области Максима Егорова.

Программу "Профессионалитет" запустили в РФ 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей. Реализация программы подразумевает переход к отраслевому управлению колледжами, когда специалисты будут готовиться под заказчика. В 2022 году помимо федерального финансирования было привлечено более 1 млрд рублей от предприятий, еще порядка 2 млрд рублей - от регионов. Как планировалось, в 2023 году предприятия должны вложить в колледжи в рамках проекта еще 1,5 млрд рублей. 

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