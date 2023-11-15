"Тинькофф" в 2024 году откроет собственный рекламный кабинет для бизнеса

Как сообщили в банке, также будут возможности для работы с внешним трафиком

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Тинькофф" планирует в 2024 году открыть собственный рекламный кабинет для своих клиентов на основе сервиса "Тинькофф выгода". Об этом рассказал коммерческий директор сервиса Мансур Ямлиханов.

"В 2024 году мы хотим реализовать полноценный рекламный кабинет, в котором у партнера будет возможность запускать как уже существующие кешбэк-механики или промокодные механики, а также охватные кампании с полноценной аналитикой, с рекомендациями с нашей стороны, с полным селф-сервисом по документообороту и остальным моментам", - сказал Ямлиханов, чьи слова привели в пресс-службе.

Сейчас сервис "Тинькофф выгода" реализует для партнеров банка различные программы лояльности, рассрочки, дает возможность использовать промокоды и кешбэк в рамках экосистемы "Тинькофф". Как отметили в банке, сейчас разрабатывается также новый рекламный инструментарий, а также будут возможности для работы с внешним трафиком.

Банк "Тинькофф" входит в ТКС "Групп Холдинг", по состоянию на конец второго квартала 2023 года группа обслуживала около 35,3 млн клиентов.