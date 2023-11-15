Мосбиржа второй раз за день проводит дискретный аукцион по акциям СПБ биржи

Они росли более чем на 20%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении второго за день дискретного аукциона по акциям СПБ биржи после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 19:32 мск, ценные бумаги выросли до 107 рублей (+20,22%). Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 20:06 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

Ранее стало известно, что "СПБ биржа" утвердила сценарии для обеспечения инвесторам доступа к иностранным ценным бумагам, торги которыми были приостановлены после внесение площадки в SDN-лист. Кроме того, СПБ биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Проведение расчетов по ним начнется с 17 ноября.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло СПБ биржу в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. Также OFAC выпустил стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг СПБ биржи в срок до 31 января 2024 года.