Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,08-1,55%

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании ДЭК

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался в смешанной динамике на фоне импульса укрепления рубля, однако по итогу дня смог продемонстрировать рост. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,08% - до 3 215,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,55%, до 1 134,24 пункта.

Курс юаня снизился на 0,15% - до 12,32 рубля, доллара - на 1,14%, до 89,46 рубля, евро - на 0,89%, до 97,23 рубля.

При этом коррекция в индексе Мосбирже развития не получила, хотя при сильном рубле сегодня наблюдалась еще и ценовая неуверенность в нефти, а тема санкций муссируется в информационном поле, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "На самом деле, поводов для развития "медвежьего" сценария на нашем рынке не видно. Напротив, улучшаются макроэкономические параметры, выходят позитивные корпоративные отчеты, прогнозируются щедрые дивиденды", - поясняет эксперт.

Внешний фон улучшился после выхода накануне позитивной статистики по инфляции в США. "В Китае сегодня также были опубликованы сильные статданные, в том числе по объему производства и розничным продажам. Впрочем, реакция инвесторов на китайские показатели была умеренной, так как статистическое улучшение октября во многом связано с эффектом низкой базы", - добавляет Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на фондовом рынке оказались ранее сильно подешевевшие акции энергокомпании ДЭК (+14,3%), возможно, в ожидании трансформации энергосистемы Дальнего Востока в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рынок 16 ноября

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 16 ноября - 3 150-3 275 пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рубля.

Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи снова вернется в коридор 3 200-3 300 пунктов, пара доллар/рубль, может проторговаться в интервале 88-90 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,6 рубля.

В четверг Ozon и МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.