15 ноября, 17:48

Под Калугой запустили производство анкеров, используемых для реконструкции зданий

По данным пресс-службы правительства региона, при полной загрузке мощностей предприятие сможет ежегодно выпускать до 2,5 млн клеевых химических анкеров

КАЛУГА, 15 ноября. /ТАСС/. Линию по производству клеевых химических анкеров, применяемых, в том числе при усилении и реконструкции зданий, запустили на предприятии "Системные продукты для строительства" в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области. Это позволит выпускать до 2,5 млн единиц продукции в год, сообщил на церемонии открытия линии губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Новое производство и новые возможности - это всегда здорово и приятно, а когда это еще импортозамещение, да еще и с лучшим качеством - это вдвойне здорово! Я вас поздравляю с открытием новой линии производства", - сказал Шапша.

Губернатор добавил, что клеевой анкер выдерживает нагрузку более 2 тонн. Новая линия важна как элемент масштабирования лабораторных разработок предприятия в основное производство. "Это [анкерные крепления к бетону] - один из основных инструментов для реконструкции, усиления зданий, то есть это поддержание жизни нашего исторического наследия, в том числе. Это развитие науки. Посетив лабораторию, мы поняли, что это не просто производство и воспроизведение чего-либо - это инновация. Заинтересованность руководства не только в том, чтобы производить продукт и продавать, а чтобы его развивать и обучать людей", - отметил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко.

По данным пресс-службы правительства региона, после запуска линии предприятие сможет обеспечить выпуск клеевых химических анкеров до 2,5 млн единиц в год при полной загрузке мощностей, что в среднем составит 70-75% рынка химических анкеров России и позволит на 50% заместить импортную продукцию. 

Теги:
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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