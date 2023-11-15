15 ноября, 17:47

Эксперт: Пакистан может стать важным партнером РФ в области энергетики

Как отметил программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов, некоторые российские крупные нефтяные компании заинтересованы в сотрудничестве с Пакистаном

ИСЛАМАБАД, 15 ноября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Сотрудничество в области энергетики является перспективным направлением взаимодействия России и Пакистана. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов на полях форума Margalla Dialogue в Исламабаде.

"У сотрудничества Пакистана и России в сфере энергетики большие перспективы, - сказал он. - Пока, понятно, мы в самом начале пути, но уже имеются достаточно серьезные договоренности, чтобы этот процесс поставить на регулярную постоянную основу". Как отметил эксперт, ряд российских крупных нефтяных компаний заинтересован в сотрудничестве с Пакистаном. Имеется и встречный интерес со стороны Исламабада.

По мнению Барабанова, при должном внимании обеих стран к взаимодействию в энергетике Москва "получит еще одного важного партнера и потребителя российских энергоресурсов в незападном мире".

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти марки Urals. Эту партию республика назвала пробной и предназначенной для проверки способности предприятий перерабатывать нефть этой марки. В июне в порт Карачи два танкера доставили 101 тыс. тонн российской нефти. Ее получателем являлась Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (PRL). Исламабад признал сделку с Россией коммерчески жизнеспособной. Фрахт за транспортировку нефти в Пакистан был оплачен Россией, доставка заняла один месяц.

В октябре 2023 года правительство Пакистана разрешило компаниям заключать прямые коммерческие контракты с российскими экспортерами нефти. 

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