Производители газобетона и угольная компания стали резидентами СЭЗ в ДНР

Общий объем инвестиций составит около 250 млн рублей

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Компании "Донбасский газобетон" и "Антрацит-регион" получили статус резидентов свободной экономической зоны в Донецкой Народной Республике. Они реализуют проекты по производству недорогого газобетона и модернизируют оборудование для добычи угля самой высокой марки "А", сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

"Донбасский газобетон" и "Антрацит-регион" получили статус резидента СЭЗ ДНР", - говорится в сообщении.

"Донбасский газобетон" планирует реализовать инвестпроект на сумму 200 млн рублей и организовать производство газобетонных блоков для строительства зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. Стоимость готовых изделий будет на 15-20% ниже аналогов, которые производят в близлежащих регионах России.

"Антрацит-регион" планирует направить инвестиции в объеме более 42 млн рублей на модернизацию оборудования шахтного транспорта и вентиляции. Строительство квершлага и накопительного бункера позволит стабилизировать процессы по добыче угля на уже разведанных месторождениях и увеличить объемы добываемого угля марки "А".

СЭЗ на территории новых регионов создали 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры. В СЭЗ зарегистрировано более 30 резидентов с объемом инвестиций более 30 млрд рублей.