Индия увеличила импорт из РФ на 60% за семь месяцев

Общий объем импорта из России за этот период составил $36,3 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Индия за первые семь месяцев 2023 финансового года (начался 1 апреля) нарастила импорт из России на 60% в годовом исчислении. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на данные министерства торговли республики.

Общий объем импорта из РФ за отчетный период составил $36,3 млрд, за то же время 2022 финансового года он равнялся $22,1 млрд. Россия заняла второе место среди ведущих поставщиков республики. Агентство увязывает это с увеличением закупок российских нефти и удобрений.

РФ уступает Китаю, который в текущем финансовом году экспортировал в Индию товаров и услуг на более чем $60 млрд. Третье место занимают ОАЭ - $24,9 млрд (минус 21% по сравнению с 2022 финансовым годом). США, поставив примерно на $20 млн меньше товаров, оказались на четвертой строке (минус 16%).