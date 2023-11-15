В Ивановской области продлили действие пониженных налоговых ставок для предприятий с УСН

Ставка останется на уровне 4 и 5% в зависимости от объекта налогообложения

ТАСС, 15 ноября. В Ивановской области продлили на два года действие пониженных налоговых ставок для предприятий с упрощенной системой налогообложения (УСН), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На 2024 и 2025 годы продлены действующие сейчас льготные налоговые ставки для плательщиков УСН. Так, по налогу, взимаемому в связи с применением УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" льготная налоговая ставка на два ближайших года составит 5%, с объектом налогообложения "доходы" - 4%", - говорится в сообщении.

Мера поддержки коснется обрабатывающих производств, предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства, водоснабжения, строительства, транспортировки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и некоторых других отраслей.

За первое полугодие 2023 года поступления в бюджет Ивановской области по УСН увеличились в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 22,5% и составили 3,1 млрд рублей.

Также власти продлили налоговые льготы для предпринимателей, имеющих статус "социальное предприятие". "Социальные предприятия - плательщики УСН с доходов, уменьшенных на величину расходов, в 2024-2025 годах заплатят налог в размере 5%, с доходов - 4%", - отметили в правительстве.