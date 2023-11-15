Многодетные семьи Поморья смогут направить единовременную выплату на покупку земли под ИЖС

С 1 января 2024 года в Архангельской области также планируют продлить период выплаты ежемесячного пособия семье на ребенка, не посещающего детский сад, до достижения им семи лет

ТАСС, 15 ноября. Дополнительные меры поддержки семей с детьми в двух чтениях приняли депутаты собрания Архангельской области. Расширены возможности использования единовременной выплаты, получаемой многодетными семьями взамен предоставления земельного участка, которую можно будет направить не только на приобретение жилья или возведение частного дома, но и на покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба областного собрания.

"Эта мера социальной поддержки является востребованной: с 1 июля 2019 года ею воспользовалось уже более 3,2 тыс. семей. Принятие законопроекта позволит еще больше заинтересовать многодетные семьи в получении выплаты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 1 января 2024 года планируется продлить период выплаты ежемесячного пособия семье на ребенка, не посещающего детский сад, до достижения им семи, а не шести лет, как сейчас. По прогнозам, размер пособия составит почти 2,5 тыс. рублей. Это потребует дополнительных расходов в областном бюджете - порядка 700 тыс. рублей.

"Принятие закона - это один из результатов прямого диалога с родительским сообществом. Летом этого года в регионе прошел большой форум "Поморская семья", в рамках которого на открытых площадках обсуждались различные идеи, направленные на поддержку семьи. В том числе было озвучено и предложение о повышение возраста ребенка, который по объективным причинам не посещает детский сад. Ведь далеко не все дети идут в школу при достижении возраста шести лет. Теперь этот нюанс учтен в областном законодательстве", - цитируется в сообщении сенатор, член комитета Совета Федерации по социальной политике Иван Новиков.

Кроме того, депутаты приняли в двух чтениях законопроект, предусматривающий увеличение размера ежемесячной денежной выплаты опекунам и приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата предоставляется на ребенка - на покупку одежды, игрушек, книг, оплату проезда - и не повышалась последние 10 лет. В районах Крайнего Севера на детей в возрасте до 7 лет - 11 180 рублей, на детей в возрасте от 7 до 18 лет - 14 140 рублей. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на детей в возрасте до 7 лет - 8 595 рублей, на детей в возрасте от 7 до 18 лет - 10 876 рублей. В среднем повышение составит 20%.