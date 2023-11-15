В Астраханской области предприниматели смогут напрямую взаимодействовать с госорганами

В регионе запустили платформу "Забизнес.рф"

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Астраханские предприниматели смогут напрямую взаимодействовать с госорганами и бизнес-сообществом через платформу "Забизнес.рф" для защиты своих интересов. Соглашение о совместной работе в регионе заключили между властями Астраханской области и гендиректором проекта Элиной Сидоренко, сообщила пресс-служба губернатора региона.

15 ноября АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" провела в Астрахани всероссийскую конференцию для предпринимателей "Забизнес: рейтинг регионов. Астраханская область". Ее участники обсудили вопросы соблюдения прав предпринимателей, взаимодействия с правоохранительными органами, законотворческие инициативы.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "Забизнес.РФ" Элина Сидоренко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает взаимодействие между регионом и АНО "Платформа" в целях снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития бизнеса", - говорится в сообщении.

В Астраханской области в 2023 году почти втрое сократилась доля организаций и предпринимателей, в отношении которых провели контрольные и надзорные мероприятия. Для развития инвестиционной привлекательности властями внедрен региональный инвестиционный стандарт, созданы Корпорация развития и инвестиционный комитет. Они станут площадкой для досудебного урегулирования споров, возникающих в ходе реализации инвестиционной деятельности.

Электронный ресурс "Забизнес.рф" запустили в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру России и Следственный комитет России, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент России Владимир Путин.