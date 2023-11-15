15 ноября, 18:52

США представили предложения по реформированию ВТО

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что американская сторона "размышляет о том, как можно укрепить доверие к системе урегулирования споров, которая была бы справедливой"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Власти США во время консультаций с другими странами представили предложения по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на открытии заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которое проходит в Сан-Франциско (штат Калифорния).

По ее словам, американская сторона "размышляет о том, как можно укрепить доверие к системе урегулирования споров, которая была бы справедливой". "Нам также нужно перестроить ВТО с точки зрения ее возможностей договариваться о новых нормах в свете новых вызовов, с которыми мы сталкиваемся. США активно участвуют в инновационных и конструктивных консультациях с членами ВТО любого размера, и мы представили конкретные идеи, включая альтернативы судебным разбирательствам и предотвращение судебного произвола", - сказала Тай.

"Нам нужно реагировать на нерыночную политику и действия, которые противоречат базовым нормам, на которые мы согласились", - добавила представитель США на торговых переговорах.

От России в совещании участвует заместитель главы МИД Александр Панкин.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

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США
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