15 ноября, 19:53

Эксперт заявил, что экспорт российского зерна не должен сталкиваться с ограничениями

Попытки искусственно ограничить поставки подрывают продовольственную безопасность, считает программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов

ИСЛАМАБАД, 15 ноября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Попытки искусственно ограничить поставки российского зерна на зарубежные рынки подрывают международную продовольственную безопасность. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС на полях форума Margalla Dialogue в Исламабаде выразил программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов.

"Руководство России четко заявляло о том, что РФ стремится к обеспечению продовольственной безопасности всего мира, всех регионов мира, - сказал он. - Попытки искусственно ограничить поставки российского зерна на зарубежные рынки не имеют ничего общего с реальной заботой о продовольственной безопасности. Эта тема должна быть полностью выведена из-под санкций".

Комментируя перспективы российско-пакистанского взаимодействия в сельскохозяйственной отрасли, Барабанов отметил, что данный аспект двустороннего сотрудничества следует "рассматривать в контексте укрепления политического доверия между странами, доверия между бизнес-партнерами, а также оптимизации логистических цепочек". "Шаг за шагом в этой сфере мы можем прийти к серьезным, а главное взаимовыгодным результатам", - добавил эксперт. 

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Россия
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