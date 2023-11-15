ЕС и США изучают все меры использования активов РФ для финансирования Киева

В заявлении утверждается, что Вашингтон и Брюссель намерены работать над созданием юридического механизма, призванного "заставить Россию заплатить за весь ущерб, который она нанесла и продолжает наносить Украине"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и США будут изучать все меры, "совместимые с их законодательными системами", для использования замороженных суверенных активов России в целях финансирования Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам министерской встречи сторон по внутренним делам и юстиции в Вашингтоне.

"США и Евросоюз подтверждают, что они изучают все возможные пути оказания помощи Украине, совместимые с их законодательными системами и международными нормами, в том числе в отношении российских суверенных активов. В краткосрочной перспективе ЕС и США изучат, как перенаправить все незапланированные прибыли частных компаний, полученные в результате замораживания российских суверенных активов, на поддержку Украины и для нужд ее восстановления и реконструкции <...>", - говорится в документе.

В заявлении утверждается, что Вашингтон и Брюссель намерены работать над созданием юридического механизма, призванного "заставить Россию заплатить за весь ущерб, который она нанесла и продолжает наносить Украине". ЕС и США также договорились согласовать способы усиления принуждения третьих стран к исполнению односторонних мер, принимаемых с целью экономической и торговой блокады РФ. Брюссель и Вашингтон считают, что такое принуждение должно осуществляться во взаимодействии с Группой семи и другими международными партнерами.

Еврокомиссия с весны 2022 года начала изучать правовые возможности для изъятия замороженных суверенных активов России. По мнению европейских экспертов, тот факт, что за полтора года, несмотря на привлечение ресурсов ЕК и стран ЕС, не найдено никакого удовлетворительного юридического обоснования для изъятия этих активов, является прямым подтверждением отсутствия таких норм в американском и европейском законодательстве и в международном праве. По информации источников в Брюсселе, ЕС и США опасаются, что решение изъять суверенные активы России привело бы к окончательному разрушению существующей финансовой системы, подорвав доверие остальных стран мира к доллару и евро.