15 ноября, 19:34,
обновлено 15 ноября, 19:53

Аварию на магистральной линии связи в Камчатском крае намерены устранить в ближайшее время

По данным Минцифры, наземная часть магистральной линии связи в регионе была повреждена при земляных работах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Наземная часть магистральной линии связи в Камчатском крае была повреждена при земляных работах, в некоторых районах наблюдаются проблемы с доступом в интернет. Аварию устранят в ближайшее время. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

"Оперативные службы "Ростелекома" уже работают над устранением аварии. Интернет будет восстановлен в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в регионе работает сотовая связь, телефония, а также доступны звонки в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что мобильная связь была частично нарушена в Чукотском автономном округе и Камчатском крае из-за аварии на волоконно-оптической линии. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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