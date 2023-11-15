Аварию на магистральной линии связи в Камчатском крае намерены устранить в ближайшее время

По данным Минцифры, наземная часть магистральной линии связи в регионе была повреждена при земляных работах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Наземная часть магистральной линии связи в Камчатском крае была повреждена при земляных работах, в некоторых районах наблюдаются проблемы с доступом в интернет. Аварию устранят в ближайшее время. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

"Оперативные службы "Ростелекома" уже работают над устранением аварии. Интернет будет восстановлен в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в регионе работает сотовая связь, телефония, а также доступны звонки в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что мобильная связь была частично нарушена в Чукотском автономном округе и Камчатском крае из-за аварии на волоконно-оптической линии.