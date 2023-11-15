15 ноября, 20:14

Квоту в 600 тыс. тонн на экспорт лома могут продлить в РФ до июля 2024 года

Соответствующий документ подразумевает установление внутриквотной ставки в размере 5%, но не менее €15 за тонну

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает продлить квоту в объеме 600 тыс. тонн на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до июля 2024 года. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, лома и отходов черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 тыс. тонн", - сказано в документе. Проект подготовлен по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 13 ноября 2023 года.

Документом предусматривается установление внутриквотной ставки в размере 5%, но не менее €15 за тонну, внеквотной ставки - не менее €290 за тонну и вывозной таможенной пошлины в размере 5%, но не менее €290 за тонну.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что проект постановления предусматривает распределение Минпромторгом 80% объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности (ВТД) по историческому принципу, исходя из данных экспорта с 1 января по 15 декабря 2023 года с учетом региональных поправочных коэффициентов. Так, коэффициент для Камчатского края - 2,75, Красноярского края - 4, Магаданской области - 4, Сахалинской области - 1,7, Калининградской области - 1,5, Мурманской области - 1,6. Для Архангельской области и Приморского края - 1. Для иных субъектов Северо-Западного федерального округа - 0,9, для прочих субъектов РФ - 0,1. 20% объема тарифной квоты предлагается распределить между участниками ВТД, осуществлявшими с июля по конец 2023 года поставки отходов и лома черных металлов системообразующим организациям или российским металлургическим предприятиям.

В июле 2023 года кабмин РФ продлил действие квоты на экспорт лома и отходов черных металлов до 31 декабря 2023 года. 

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