15 ноября, 20:55

В Греции оштрафовали две транснациональные компании на €1,672 млн за высокие цены

На компанию Johnson & Johnson наложили штраф в размере €1 млн, на Colgate Palmolive - в размере €672 тыс.

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Греции оштрафовали греческие отделения транснациональных компаний Johnson & Johnson и Colgate Palmolive в общей сложности на €1,672 млн за спекулятивное завышение цен на их продукцию. Об этом сообщает греческий информационный портал capital.gr.

По его данным, министр развития Греции Костас Скрекас наложил штрафы на общую сумму в €1,672 млн на две транснациональные компании, в отношении которых была завершена проверка Межведомственной группой по контролю за рынком (DIMEA). Штрафы касаются нарушения статьи закона о пресечении явлений получения прибыли недобросовестным способом. "Штраф в размере €1 млн наложен на компанию Johnson & Johnson Greece и в размере €672 тыс. - на компанию Colgate Palmolive Emporiki (Greece)", - говорится в сообщении министерства.

В связи с наложением штрафов министр развития заявил, что теперь всем сторонам совершенно ясно, что не будут допускаться никакие нарушения. "Контроль наших услуг непрерывен, и во всех случаях, когда обнаруживаются нарушения, налагаются штрафы. Наше правительство полно решимости искоренить спекуляцию и всеми возможными способами усилить нормальное функционирование рынка и здоровую конкуренцию на благо домохозяйств и всех наших граждан. Борьба против дороговизны и спекуляции имеют высший приоритет", - сказал Скрекас.

Две недели назад министр развития уже распорядился о штрафах по €1 млн компаниям Procter & Gamble и Unilever Hellas за завышение цен на продукцию и превышение установленной нормы прибыли. Unilever Hellas тогда сразу заявила, что будет оспаривать штраф в судебном порядке. По ее словам, она не согласна с методологией подсчета прибыли, используемой министерством, которое "не принимает во внимание базовые параметры функционирования розничного рынка и стандартов бухгалтерского учета". 

Теги:
Греция
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