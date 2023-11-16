Кабмин обсудит расширение полномочий Роскомнадзора и другие темы

Также на очередном заседании правительства затронут вопросы внесения поправок в Жилищный кодекс РФ, наделение Минвостокразвития новыми полномочиями и другие

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина проведет очередное заседание.

На нем, в частности, планируется рассмотреть вопрос о наделении Роскомнадзора полномочиями по ведению реестра провайдеров хостинга. Расширение компетенций ведомства обусловлено тем, что в июле 2023 года был принят закон, устанавливающий, что в стране будет создан реестр поставщиков хостинг-услуг, а его формированием и ведением будет заниматься Роскомнадзор. Так, провайдеры будут направлять ему уведомления о начале ведения ими профильной деятельности, а ведомство будет контролировать соблюдение требований российского законодательства в сфере связи и защиты информации. При выявлении нарушений Роскомнадзор будет направлять поставщикам хостинг-услуг предписание об их устранении в определенный срок. Отчитаться о принятых мерах провайдер обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

С 1 февраля 2024 года оказывать услуги хостинга смогут только те провайдеры, которые зарегистрированы в реестре.

Финансовый блок вопросов

На заседании также планируется обсудить выделение в 2023 году из резервного фонда правительства дотаций регионам на поддержку сбалансированности их бюджетов. Как отмечается в материалах, предлагается также оказать им дополнительную финансовую помощь для повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и выплаты ежемесячного пособия на детей.

Кроме того, в центре внимания кабинета министров будет вопрос о распределении дотаций регионам на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета на 2023 год. На получение таких дотаций могут претендовать те субъекты, которые уже внедрили систему поддержки новых инвестпроектов "Региональный инвестиционный стандарт".

На предстоящем мероприятии речь также пойдет и о выделении средств на премирование муниципальных образований - победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

Другие темы

Помимо этого, участники встречи обсудят поправки в Жилищный кодекс РФ. Как уточняют в правительстве, речь пойдет о сокращении срока принятия решения о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Еще один пакет законопроектов, который будет обсуждаться в четверг, касается сферы правоотношений, возникающих при реализации доли должника в долевой собственности на публичных торгах. В частности, предлагается исключить установленное в настоящее время ограничение на применение преимущественного права участников долевой собственности на покупку доли должника в случае ее продажи на публичных торгах при банкротстве.

Среди других инициатив, которые рассмотрят на предстоящем заседании, - отмена пограничного и таможенного контроля для российских воздушных судов при доставке людей и грузов с территории РФ на российские суда в Северном Ледовитом океане и входящих в него морях, а также наделение Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза.

Кроме того, в повестке значится вопрос о наделении кабмина дополнительными полномочиями в таможенно-тарифной сфере для снятия имеющихся ограничений по развитию внешнеторговой деятельности, о принятии решения по учету рабочего стажа нотариусов, работавших в новых регионах до принятия их в состав России.