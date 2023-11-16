В Дагестане на форуме обсудят цифровое развитие транспортного коридора "Север - Юг"

Как сообщили в Министерстве цифрового развития республики, участниками мероприятия станут более 600 человек из Ирана, Туркмении, Узбекистана и России

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Вопросы цифрового развития транспортного коридора "Север - Юг" обсудят на международном Каспийском цифровом форуме, который открывается в четверг в Дагестане, сообщили ТАСС в Министерстве цифрового развития Республики Дагестан.

"Будет поднят вопрос цифрового развития транспортного коридора "Север - Юг" <...>, в том числе сопровождение и логистика, электронная очередь на автомобильных пунктах пропуска, логистика через морские порты, - цитирует пресс-служба министра цифрового развития региона Юрия Гамзатова. - У нас есть морской путь через Дагестан в Иран. Формат рабочих групп направлен на то, что представители бизнеса, государства и непосредственно компании будут выявлять проблематику, которая существует сейчас по выстраиванию цифровых сервисов в работе транспортного коридора".

Участниками форума станут более 600 человек, среди которых - представители Ирана, Туркмении, Узбекистана, а также регионов Северо-Кавказского федерального округа, Тульской, Воронежской, Астраханской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Программа и соглашения

В первый день форума пройдет торжественное открытие, подписание соглашений и работа секций по группам, которые будут разделены по тематикам. Во второй день состоится пленарное заседание, в котором ожидается участие министра цифрового развития России Максута Шадаева. На третий день участники посетят с экскурсией туристические локации региона.

На площадке форума планируется подписание трехстороннего соглашения между правительством Дагестана и компаниями Key Point Group и "Неорос" по строительству в регионе крупного центра обработки данных. Еще одно соглашение подпишут правительство Дагестана и компания "СКБ контур". Оно будет направлено на формирование предложений для перехода на упрощенное трансграничное взаимодействие бизнеса стран прикаспийского региона. Также состоится подписание соглашения между Министерством цифрового развития Дагестана и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" об информационном обмене и совместной деятельности.

Форум проводится при поддержке Минцифры России и правительства Дагестана. Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ".