15 ноября, 21:46
Саммит АТЭС

Reuters: Китай выступил против предложений США о торговой и инвестиционной политике в АТР

По информации источников агентства, Пекин не принял принципы об устойчивости и инклюзивности

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Китай выступил против предложенных США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско принципов, касающихся торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Читайте также
Что известно об Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве

По их информации, КНР не принял предложения о включении устойчивости и инклюзивности в свою торговую и инвестиционную политику.

В то же время представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что "принципы Сан-Франциско об интеграции инклюзивности и устойчивости в торговую и инвестиционную политику" могут быть доработаны.

Предложение США направлено на расширение членами АТЭС возможностей для большего числа людей, особенно находящихся в неблагоприятном положении. Оно также включает цели в области чистой энергетики и сокращения выбросов углекислого газа.

Наравне с этим Кэтрин Тай работает над заключением с ЕС соглашения о закупках экологически чистой стали, которое может поставить китайских сталелитейщиков в невыгодное положение из-за их более высоких выбросов углекислого газа при производстве, отмечает Reuters. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭС
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация