Reuters: Китай выступил против предложений США о торговой и инвестиционной политике в АТР

По информации источников агентства, Пекин не принял принципы об устойчивости и инклюзивности

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Китай выступил против предложенных США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско принципов, касающихся торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, КНР не принял предложения о включении устойчивости и инклюзивности в свою торговую и инвестиционную политику.

В то же время представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что "принципы Сан-Франциско об интеграции инклюзивности и устойчивости в торговую и инвестиционную политику" могут быть доработаны.

Предложение США направлено на расширение членами АТЭС возможностей для большего числа людей, особенно находящихся в неблагоприятном положении. Оно также включает цели в области чистой энергетики и сокращения выбросов углекислого газа.

Наравне с этим Кэтрин Тай работает над заключением с ЕС соглашения о закупках экологически чистой стали, которое может поставить китайских сталелитейщиков в невыгодное положение из-за их более высоких выбросов углекислого газа при производстве, отмечает Reuters.