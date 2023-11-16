США работают над новыми санкциями против Ирана

Они коснутся нефтяного сектора, сообщил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. США готовят новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в среду агентству Bloomberg заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Мы собираемся привести в исполнение эти санкции", - сказал Хохштейн в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Он добавил, что экспорт нефти из Ирана составляет более 1 млн баррелей в день и эти "цифры снизятся".

Bloomberg отметил, что высказывания Хохштейна прозвучали на фоне спекуляций о том, что США могут ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти после атак боевиков ХАМАС на Израиль и поддержки Тегераном палестинской стороны.