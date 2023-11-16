15 ноября, 23:35

На Чукотке попросят у Минцифры РФ резервные каналы связи после инцидентов с ВОЛС

Глава региона Владислав Кузнецов также предложил возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов

ТАСС, 16 ноября. Власти Чукотки обратятся в Министерство цифрового развития РФ с просьбой выделить дополнительных спутниковых резервных каналов для обеспечения устойчивой связи на полуострове после недавних повреждений на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Произошел очередной инцидент с ВОЛС. Чукотка накануне вновь осталась без связи. <...> Для предотвращения ситуаций в дальнейшем после повреждения на подводной части линии, которое произошло в прошлый раз, направили в Росрыболовство обращение, о необходимости уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы. Кроме того, запрашиваем у Минцифры выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, а также предлагаем возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов", - написал глава региона. 

Вечером 14 ноября практически все абоненты в Камчатском крае и Чукотском АО остались без интернета и мобильной связи из-за повреждения линии при проведении земляных работ в Усть-Большерецком районе Камчатки. Услуги связи были недоступны абонентам более 14 часов.

В настоящий момент ремонтные работы в районе поврежденного участка ВОЛС на Камчатке завершены. Жители двух дальневосточных регионов снова могут пользоваться банковскими картами, совершать звонки и выходить в интернет.

В октябре 2023 года Чукотка больше чем на две недели осталась без быстрой интернет-связи из-за повреждения ВОЛС судном-тральщиком, работающим в Охотском море. Округ был переведен на спутниковые каналы связи. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
© Информационное агентство ТАСС
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