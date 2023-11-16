16 ноября, 00:06

В Хабаровске увеличат пропускную способность между двумя станциями с вводом третьего пути

Показатель вырастет на 50 пар поездов в сутки

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Пропускная способность перегона Хабаровск-1 - Хабаровск-2 Транссибирской железнодорожной магистрали увеличится на 50 пар поездов в сутки с вводом третьего пути. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) по итогам посещения объекта первым заместителем главы ОАО "РЖД" Сергеем Кобзевым.

"Строительство объекта позволит увеличить пропускную способность перегона Хабаровск-1 - Хабаровск-2 на 50 пар поездов в сутки", - говорится в сообщении.

Третий путь возводится между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2 в рамках модернизации Восточного полигона. На участке уже уложено 6,5 км рельсошпальной решетки из 7,1 км, предусмотренных проектом, и 16 стрелочных переводов из 23, смонтировано порядка 162,2 км кабельных линий системы централизации и блокировки, общая протяженность которых составит более 245 км после завершения строительства.

Для удобства пассажиров уже функционирует новая платформа на остановке Юбилейная, в декабре этого года закончатся работы по еще одной посадочной платформе на другом пути остановочного пункта. Также строятся три надземных пешеходных перехода, открытие которых предусмотрено в 2024 году. Движение по самому третьему пути откроют в конце года. 

Участок Транссибирской железнодорожной магистрали между станциями Хабаровск-1 - Хабаровск-2 является одним из самых грузонапряженных на ДВЖД. 

Теги:
РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
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