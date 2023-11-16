Япония в октябре сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 46,8%

Токио в октябре также внизил ввоз сжиженного природного газа из РФ на 4,6%

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Япония в октябре этого года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Япония также уменьшила экспорт в РФ запчастей и комплектующих для транспортных средств на 39%. Сокращение поставок этих товаров продолжается на фоне вступивших в силу 9 августа санкций, запрещающих экспорт в РФ бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных машин.

В июле (перед вступлением санкций в силу) экспорт автомобилей из Японии в Россию взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Российские эксперты ранее объясняли резкий рост поставок машин тем, что покупатели пытались успеть ввезти их как можно больше до ужесточения ограничений. Решение о рестрикциях было принято 28 июля в рамках введения очередного пакета антироссийских санкций, которые Москва неоднократно называла нелегитимными. Помимо автомобилей этих категорий, под экспортные ограничения подпали около 750 наименований, включая шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки, товары из керамики, бумагу, стекла, керамическую плитку, цемент, текстильные изделия и несколько других товарных категорий.

Под ограничения подпадают новые и подержанные машины, однако поставки новых автомобилей в Россию из Японии были полностью остановлены еще в 2022 году.

Импорт СПГ и угля

Япония в октябре также сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 4,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а также на 15,6% сократила закупки российского угля и вновь не закупала у РФ нефть, в отношении которой странами Группы семи введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта.

На энергоресурсы пришлось более 70% всего импорта Японии из России в октябре. В то же время в целом импорт Японией СПГ вырос в октябре на 6,4%. Доля российского сжиженного газа составила 9,35%. Общие объемы закупок за рубежом угля сократились в октябре на 5,9%, нефти - на 7,3%.

Импорт зерновых и металлов

Кроме того, Япония в октябре этого года снизила импорт зерновых из России на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт морепродуктов уменьшился на 7,6%. При этом объемы закупок Японией выращенных в России овощей возросли на 60,6%.

Помимо этого на 72% снизился импорт российских цветных металлов, на 71,4% - медицинских изделий и на 13,2% - изделий из железа и стали.

В Японии рост объема закупок овощей из РФ зафиксирован несмотря на введенные ранее российскими властями временные ограничительные меры в отношении импорта японской рыбы и морепродуктов из-за сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующие ограничения введены до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.