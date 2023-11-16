Товарооборот Японии и России в октябре снизился на 47,7%

Главными факторами сокращения товарооборота стало снижение импорта из РФ сжиженного природного газа на 4,6% и угля на 15,6%

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Японии и России упал в октябре 2023 года на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 100,836 млрд иен (около $666,7 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Главными факторами сокращения товарооборота стало снижение импорта из России сжиженного природного газа на 4,6% и угля на 15,6%, а также падение поставок автомобилей в РФ на 46,8% на фоне санкций против Москвы, запрещающих с 9 августа экспорт бензиновых и дизельных авто с двигателями более 1,9 литра и гибридных машин. На энергоресурсы и транспортные средства приходится около 69% всего товарооборота.