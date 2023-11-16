15 ноября, 23:57,
обновлено 16 ноября, 00:13

Товарооборот Японии и России в октябре снизился на 47,7%

Токио. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Токио
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Главными факторами сокращения товарооборота стало снижение импорта из РФ сжиженного природного газа на 4,6% и угля на 15,6%

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Японии и России упал в октябре 2023 года на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 100,836 млрд иен (около $666,7 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Читайте также
Япония в октябре сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 46,8%Эксперт заявил, что Япония находится в тяжелой ситуации из-за санкций в отношении России

Главными факторами сокращения товарооборота стало снижение импорта из России сжиженного природного газа на 4,6% и угля на 15,6%, а также падение поставок автомобилей в РФ на 46,8% на фоне санкций против Москвы, запрещающих с 9 августа экспорт бензиновых и дизельных авто с двигателями более 1,9 литра и гибридных машин. На энергоресурсы и транспортные средства приходится около 69% всего товарооборота. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация