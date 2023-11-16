В Хабаровском крае сообщили об увеличении объема перевалки грузов в портах на 10%

В частности, номенклатура грузов включает генеральные, лесные и нефтеналивные контейнеры

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Объем перевалки грузов в портах Хабаровского края увеличился на 10% в этом году, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале по итогам состоявшейся пленарной дискуссии XVII международного форума и выставки "Транспортная неделя - 2023".

"За январь-сентябрь этого года общий объем перевалки вырос на 10% к аналогичному периоду 2022-го", - написал губернатор.

В регионе действуют крупные морские и речные порты - Ванино, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Де Кастри, Хабаровский речной торговый порт. Номенклатура грузов включает навалочные (стройматериалы, уголь, удобрения), генеральные, лесные и нефтеналивные, а также двадцати- и сорокафутовые контейнеры.

По территории Хабаровского края пролегают сухопутные, водные и воздушные, трубопроводные маршруты, которые соединяют регионы России с тихоокеанскими портами, а страны Европы с государствами АТР. "Все виды транспорта в регионе демонстрируют положительную динамику, обладают высоким потенциалом для развития", - добавил губернатор.