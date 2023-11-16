16 ноября, 02:14

"Известия": импорт обуви и одежды в РФ резко увеличился в III квартале

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

Ввоз обуви в страну вырос на 47%, следует из данных ЦРПТ, которые приводит газета

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Импорт обуви и верхней одежды в РФ стремительно вырос в III квартале - на 47% и 38% соответственно по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитику оператора маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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Как следует из данных ЦРПТ за III квартал по рынку обуви и продукции легкой промышленности, с которой ознакомилось издание, импорт этих товаров резко увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таким образом, ввоз обуви вырос почти на 47% (106,5 млн пар), в структуре потребления на импорт в итоге пришлось 58% от общего объема. Импорт верхней одежды вырос на 38% (21,7 млн штук), его доля на рынке составила 55%.

Руководитель товарной группы "Легпром" ЦРПТ Анна Петрушина рассказала газете, что такие перемены объясняются адаптацией рынка к новым условиям. "В 2022 году многие компании столкнулись с необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки. То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами, и пришлось искать замену на других рынках либо рассматривать варианты с параллельным импортом", - добавила она "Известиям".

По информации издания, в III квартале 2022 года обувь в среднем стоила 2,8 тыс. рублей, а в 2023 году их цена выросла на 2%, стоимость курток в свою очередь за год снизилась на 5% и составила 4,9 тыс. рублей.

Как пояснили в Минпромторге, на такие резкие изменения также повлияли эффект низкой базы прошлого года и параллельный импорт. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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